«Медуза»: Росія готує «референдуми» в ОРДЛО і Херсоні в травні

У середині травня на контрольованих підтримуваними Росією бойовиками територіях Донецької і Луганської областей України, а також у Херсонській області, частина якої зараз окупована російськими військами, влада РФ може провести так звані «референдуми» щодо подальшої долі згаданих регіонів, повідомляють російські журналісти видання «Медуза» із посиланням на три джерела, близькі до Адміністрації президента Росії.

На Донбасі на псевдореферендуми можуть винести питання про «приєднання» до Росії угруповань «ДНР» і «ЛНР», «незалежність» яких Москва визнала у лютому, пише видання.

У Херсонській області на «референдум» можуть винести питання про створення «ХНР». За даними джерел, «голосування» може відбутися 14 і 15 травня.

За даними джерел «Медузи», дати «голосування» можуть перенести, якщо російські війська далі зазнають невдач на фронті.

Раніше ватажки бойовиків заявляли, що підтримують «референдуми» про приєднання «ДНР» і «ЛНР» до Росії, але після закінчення війни.

Російське видання РБК раніше повідомило, що курувати підконтрольні бойовикам території тепер буде голова внутрішньополітичного блоку Кремля, перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.За повідомленням, нещодавно він приїжджав до Донецька.

Після псевдореферендуму в 2014 році Росія анексувала Крим і Севастополь. Україна і переважна більшість країн світу не визнали проведення цього «референдуму» законним – «голосування» було проведене за відсутності незалежних спостерігачів, всупереч українському законодавству і після того, як Крим взяли під контроль російські військові.

У Херсоні 27 квітня люди із прапорами України вийшли на мітинг проти можливого проведення «референдуму», їх розігнали російські військові.

25 квітня у Херсоні російські окупанти захопили міську раду.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами Лагути, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальдо та «головою Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня в Херсоні, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном. Відтоді ситуація кращою не стала.