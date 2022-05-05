Віталій Портников: Площа пастки. Навіщо Путіну нові анексії

(Рубрика «Точка зору»)

Західні медіа стверджують, що до 9 травня російський президент Володимир Путін може оголосити про анексію українського Донбасу. Простіше кажучи – приєднати до Росії території Донецької та Луганської областей України як чергові суб'єкти Російської Федерації, не звертаючи уваги на те, що це рішення очевидно суперечитиме міжнародному праву. Адже прецедент – кримський прецедент – уже створено.

Якщо це рішення буде дійсно ухвалене – не обов'язково 9 травня чи пізніше – воно, певен, ще раз продемонструє, наскільки Захід недооцінив наміри Володимира Путіна у 2014 році. Адже коли ухвалювалося рішення про анексію Криму, багатьом хотілося вважати, що справа саме в «сакральному» півострові, а зовсім не в намірі Путіна поглинути Українську державу. Що Путін просто вирішив «піти назустріч» прагненням власного суспільства, яке давно стверджувало, що «Крим – наш».

Анексію Криму, нагадаю, підтримували і багато росіян, які зараз виступають проти війни, яку Путін розпочав 24 лютого 2022 року. Вони явно не розуміли, яку скриньку Пандори відкрито. Але західні політики, схоже, цього теж не хотіли розуміти. Якщо ви зі мною не згодні – просто згадайте, які санкції запровадили Сполучені Штати та країни Європейського союзу за анексію Криму! Така реакція могла не зупинити, а лише заохотити агресора, переконати його у своїй безкарності.

Крим для Путіна – це як Судети для Гітлера

Путіну, гадаю, вдалося переконати весь світ у тому, що окупація та анексія території іншої держави може відбутися без очевидних наслідків – і це тільки його розпалило. Упевнений, що Крим для Путіна – це як Судети для Гітлера. Тільки після анексії чехословацьких земель фюрер повірив, що зможе завоювати всю Європу.

Ну і потім у Путіна був Донбас – як бачимо, йдеться вже не просто про окупацію, а про відкладену анексію. Тільки Донецької та Луганської областей? Чи ще й Херсонщини?

Мені скажуть, що насправді питання щодо територіальної приналежності українських територій вирішуватимуться не в Кремлі. І навіть не за столом переговорів. А на полі бою. Я погоджусь із цим твердженням. Але хотілося б зрозуміти й те, що станеться, якщо українські території будуть звільнені вже після російської анексії?

Росії не вдасться утримати Донбас, південь України, можливо – Крим. Але продовжуватиме вважати ці території... окупованими Україною

Багатьом може здаватися, що після цього настане мир. Але може бути інакше. Так, Росії не вдасться утримати Донбас, південь України, можливо – Крим. Але російське керівництво продовжуватиме вважати ці території... окупованими Україною, а в конституції Російської Федерації зберігатимуться згадки про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську області Російської Федерації. І так, це буде пряма дорога до нової війни – вже не до війни за «денацифікацію» України, а до війни за… визволення російських земель, жителі яких проголосували за об'єднання з Росією.

У 2014 році я вже писав про те, що Крим – не просто анексована Росією територія. Це справжнісінька пастка, яку Путін готує для відносин між Росією та Україною на довгі роки, навіть на десятиліття. І зараз російський правитель може думати про збільшення площі цієї пастки на ті українські регіони, де все ще перебувають російські окупаційні війська.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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