У Міноборони заявили, що очікують провокацій від РФ до 9 травня

Російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. І це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів із боку російської армії», – сказав Мотузяник на брифінгу в Києві 4 травня.

За його словами, Росія, яка прагне досягти певних результатів до 9 травня, на сьогодні їх не досягла, і «вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.