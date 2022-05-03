Посольство Угорщини вимагає пояснень через заяву Данілова, що Будапешт знав від Путіна про напад на Україну

Посольство Угорщини в Україні заявило, що обурене заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, який напередодні заявив, що президент Росії Володимир Путін заздалегідь попередив Будапешт про масштабне вторгнення в Україну.

«Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу й Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни. Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними. Ми також закликаємо пана Данілова відкликати свої заяви», – йдеться в заяві посольства у фейсбуці 3 травня.

«Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщину, яка є членом НАТО та ЄС, і яка вже багато разів діями доводила свою підтримку та солідарність з Україною, наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного», – додали у диппредставництві.

Напередодні в ефірі телемарафону секретар РНБО заявив, що Росія заздалегідь попередила Угорщину про напад на Україну. «Вона (Угорщина – ред.) чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни», – заявив Данілов.

Він не розкрив джерело своєї інформації.

Відносини Києва і Будапешта погіршилися після початку повномасштабної війни Росії проти України. Однак і до неї сторони мали суттєві розбіжності. Будапешт звинувачував Київ в утисках угорської етнічної меншини на заході України, українська влада звинувачує уряд Віктора Орбана у роздачі паспортів у Закарпатті й тісній співпраці з Кремлем.

На початку квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких тема війни в Україні виявилася одним із основних дискусійних питань між Орбаном й опозицією.

Опозиція звинуватила прем’єр-міністра у зраді національних інтересів через співпрацю з Москвою, той у відповідь заявив, що Будапешт намагаються втягнути у війну. Після перемоги на виборах Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський був одним із опонентів, з яким йому фактично довелося боротися на виборах.

У відповідь на це в МЗС України заявили, що в прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана немає жодних підстав стверджувати, що на шляху до перемоги на виборах йому довелося боротися з президентом України.

«По-перше, ані Україна, ані її президент Володимир Зеленський не брали участі в політичній кампанії в Угорщині. По-друге, президент України щоденно зайнятий набагато більш важливою справою – боротьбою з російською агресією. Прем’єр-міністр мав би бути вдячний президенту України за те, що реальність війни не досягла кордонів Угорщини завдяки героїзму українського народу у стримуванні агресивних дій президента Путіна», – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.