США після зустрічі G7 анонсували санкції проти російських ЗМІ та блокування бухгалтерських послуг для Росії

Сполучені Штати повідомили про нові санкції проти трьох російських телеканалів і керівників «Газпромбанку», а також заборону американцям надавати росіянам бухгалтерські та консультаційні послуги після того, як лідери «Групи семи» дистанційно зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити війну Росії проти України.

Санкції проти російського «Первого канала», каналів «Росссия-1» і «НТВ» забороняють будь-якій американській компанії фінансувати їх через рекламу або продавати їм обладнання.

«Американські компанії не повинні займатися фінансуванням російської пропаганди», – сказав високопоставлений чиновник Білого дому, спілкуючись із журналістами.

Ці санкції є черговим заходом Сполучених Штатів щодо тиску на президента Росії Володимира Путіна з метою припинення війни.

Санкції також забороняють американцям надавати росіянам бухгалтерські, трастові, корпоративні та консультаційні послуги, хоча надання юридичних послуг все ще дозволене.

Заходи проти керівників «Газпромбанку» – це перші заходи, які стосуються російського гіганта-експортера газу.

«Це не повне блокування. Ми не заморожуємо активи «Газпромбанку» і не забороняємо будь-які операції з «Газпромбанком». Ми сигналізуємо про те, що «Газпромбанк» не є надійним сховищем, тому накладаємо санкції на деяких з його топменеджерів... щоб створити негативний ефект», – сказав посадовець Білого дому.

Крім того, до санкційного переліку потрапили вісім керівників російського «Сбербанка», а також Московський промисловий банк та 10 його дочірніх компаній.

Пакет санкцій також включає нові заходи експортного контролю, спрямовані на пряме придушення військових зусиль, а також контроль за промисловими двигунами, бульдозерами, виробами з деревини, двигунами та вентиляторами.

Санкції також спрямовані на компанію з виробництва зброї «Промтехнология», а також на сім судноплавних компаній і компанію, яка займається морським буксируванням. Білий дім також заявив, що Комісія з ядерного регулювання США призупинить дію ліцензій на експорт спеціального ядерного матеріалу до Росії.

У заяві після віртуальної зустрічі лідери G7 «запевнили» Зеленського у незмінній підтримці України.

«Ми будемо продовжувати нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті її мереж від кіберінцидентів та розширюватимемо наше співробітництво, у тому числі з питань інформаційної безпеки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у підвищенні її економічної та енергетичної безпеки», – йдеться в повідомленні Вашингтона.

Лідери країн G7 також пообіцяли «не шкодувати зусиль» для притягнення до відповідальності Володимира Путіна та архітекторів «і співучасників цієї агресії», зокрема, режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.