США після зустрічі G7 анонсували санкції проти російських ЗМІ та блокування бухгалтерських послуг для Росії

Сполучені Штати повідомили про нові санкції проти трьох російських телеканалів і керівників «Газпромбанку», а також заборону американцям надавати росіянам бухгалтерські та консультаційні послуги після того, як лідери «Групи семи» дистанційно зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити війну Росії проти України.
Санкції проти російського «Первого канала», каналів «Росссия-1» і «НТВ» забороняють будь-якій американській компанії фінансувати їх через рекламу або продавати їм обладнання.
«Американські компанії не повинні займатися фінансуванням російської пропаганди», – сказав високопоставлений чиновник Білого дому, спілкуючись із журналістами.
Ці санкції є черговим заходом Сполучених Штатів щодо тиску на президента Росії Володимира Путіна з метою припинення війни.
Санкції також забороняють американцям надавати росіянам бухгалтерські, трастові, корпоративні та консультаційні послуги, хоча надання юридичних послуг все ще дозволене.
Заходи проти керівників «Газпромбанку» – це перші заходи, які стосуються російського гіганта-експортера газу.
«Це не повне блокування. Ми не заморожуємо активи «Газпромбанку» і не забороняємо будь-які операції з «Газпромбанком». Ми сигналізуємо про те, що «Газпромбанк» не є надійним сховищем, тому накладаємо санкції на деяких з його топменеджерів... щоб створити негативний ефект», – сказав посадовець Білого дому.
Крім того, до санкційного переліку потрапили вісім керівників російського «Сбербанка», а також Московський промисловий банк та 10 його дочірніх компаній.
Пакет санкцій також включає нові заходи експортного контролю, спрямовані на пряме придушення військових зусиль, а також контроль за промисловими двигунами, бульдозерами, виробами з деревини, двигунами та вентиляторами.
Санкції також спрямовані на компанію з виробництва зброї «Промтехнология», а також на сім судноплавних компаній і компанію, яка займається морським буксируванням. Білий дім також заявив, що Комісія з ядерного регулювання США призупинить дію ліцензій на експорт спеціального ядерного матеріалу до Росії.
У заяві після віртуальної зустрічі лідери G7 «запевнили» Зеленського у незмінній підтримці України.
«Ми будемо продовжувати нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті її мереж від кіберінцидентів та розширюватимемо наше співробітництво, у тому числі з питань інформаційної безпеки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у підвищенні її економічної та енергетичної безпеки», – йдеться в повідомленні Вашингтона.
Лідери країн G7 також пообіцяли «не шкодувати зусиль» для притягнення до відповідальності Володимира Путіна та архітекторів «і співучасників цієї агресії», зокрема, режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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