Велика Британія відкликала в Московської біржі статус визнаної

Велика Британія відкликала статус визнаної установи у Московської біржі. Такий крок став відповіддю на обмеження, які російський Центробанк наклав на іноземних інвесторів у зв’язку з західними санкціями проти Росії.

Це випливає з опублікованого 5 травня британським Управлінням з податкових та митних зборів оновленого списку визнаних бірж.

Вилучення з переліку означає, що інвестори в майбутньому не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг Великої Британії під час торгівлі цінними паперами на Мосбіржі.

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Про можливість такого кроку Лондон повідомив минулого місяця. Як зазначали тоді в британському уряді, введені 28 лютого російським Центральним банком обмеження щодо іноземних інвесторів означають, що Мосбіржа «більше не працює за нормальними комерційними стандартами, яких очікують від визнаного майданчика».

Наприкінці лютого, як зазначає Медуза, банк Росії заборонив брокерам продавати на Московській біржі активи за дорученням нерезидентів.

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Велика Британія слідом за Сполученими Штатами, Європейським союзом та іншими союзними країнами після російського військового вторгнення, що почалося 24 лютого, в Україну запровадила проти Росії безліч санкцій.

Заходи торкнулися великих компаній, бізнесменів, високопосадовців урядовців, а також самого російського президента Володимира Путіна та членів його сім’ї.