Росіянам можуть заборонити купувати нерухомість в Євросоюзі – ЗМІ

Євросоюз у рамках шостого пакету санкцій хоче заборонити громадянам Росії купувати нерухомість у ЄС. Обмеження стосуватиметься фізичних та юридичних осіб. При цьому санкції не стосуватимуться росіян з громадянством чи посвідкою на проживання в країнах Євросоюзу чи Швейцарії. Про це пише Bloomberg.

Про шостий пакет санкцій проти Росії 4 травня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Обмеження, серед іншого, передбачають ембарго на експорт російської нафти та відключення Сбербанку від системи SWIFT.

Натомість співрозмовники агентства Reuters повідомили, що постійні представники країн ЄС на зустрічі 4 травня не змогли остаточно домовитися щодо ембарго на нафту з Росії. Зокрема, Словаччина та Чехія повідомили, що згодні відмовитися від російської сировини, але їм необхідна відстрочка. Греція, Мальта та Кіпр, за даними Bloomberg, також засумнівалися у необхідності ембарго.



Для набуття чинності санкції мають схвалити всі країни ЄС.