Австралія ввела санкції проти депутатів Держдуми РФ, так званих «міністрів» ОРДЛО та ведучого Соловйова

Влада Австралії розширила санкції проти Росії через війну в Україні, йдеться на сайті уряду країни.

Під новий пакет обмежень потрапили 75 депутатів Держдуми РФ, 32 так званих «міністри» ОРДЛО, а також російський телеведучий Володимир Соловйов. Персональні санкції забороняють їм відвідувати Австралію, активи на території країни заморожуються.

Раніше, 14 квітня, влада Австралії розширила санкції, введені щодо низки російських компаній і юридичних осіб через розв’язану Росією війну проти України. До списку увійшли «Газпром», КамАЗ, «Транснефть», «Ростелеком» та інші.

Австралія однією з перших почала вводити санкції проти Росії після вторгнення російських військ на територію України 24 лютого. Було заборонено в’їзд в країну президенту Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, голові Міноборони Сергію Шойгу та іншим. Загалом у список санкцій потрапили 67 росіян.

Також Австралія заборонила Росії імпортувати предмети розкоші з країни. Діє заборона експорту в Росію глинозему та алюмінієвих руд.

У відповідь Росія визнала Австралію «недружньою» країною. МЗС країни закрило в’їзд до РФ прем’єрам Австралії та Нової Зеландії, а також внесло до «чорного списку» 228 політичних діячів Австралії та 130 політиків Нової Зеландії.