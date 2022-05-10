Російська високоточна зброя є малоефективною – Пентагон

Бойові дії Росії в Україні показали низький технічний рівень так званого високоточного російського озброєння, ракет, що самонаводяться, і бомб, крім того, російські запаси такого озброєння різко скоротилися, заявили у коментарі газеті New York Times неназвані співробітники Пентагону.

За американськими даними, станом на 2 травня по Україні було завдано понад 2100 ударів подібною зброєю. Її застосування помітно знизилося вже після другого тижня масштабної війни через брак такого озброєння, і зараз Росія використовує переважно звичайні бомби, каже джерело газети в Пентагоні.

Російські пілоти, як правило, не можуть швидко виявити цілі на землі та навести на них ракети. Почасти тому Росія не змогла придушити українські протиповітряні системи і забезпечити своїй авіації перевагу у повітрі. Ракети, випущені по території України з-за кордонів України, нерідко б’ють повз ціль або відмовляють, пише видання.

Росія розпочала серйозні роботи над створенням високоточної зброї лише в останні два десятиліття, відстаючи від Сполучених Штатів на понад 20 років. Під час війни в Сирії Росія успішно застосовувала зброю, що самонаводилася, але дуже обмежено і в штучних умовах, коли застосуванню такої зброї російськими пілотами ніщо не перешкоджало, на відміну від України, де їм загрожують українські ППО й українські винищувачі.

Росія застосовує в Україні керовані крилаті ракети Х-101, що запускаються з бомбардувальників, балістичні ракети «Іскандер» і «Точка», а також невелику кількість корабельних крилатих ракет «Калібр». На думку американських аналітиків, російські фахівці виявилися нездатними створити адекватні програми-інструкції, які задають курс та інші параметри польоту крилатим ракетам. Спроба масштабного використання такої зброї в Україні показала, що вона в Росії все ще «у дитячому віці», кажуть співрозмовники New York Times.