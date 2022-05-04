Кулеба назвав атаки українських міст «ракетним тероризмом» Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба останні російські атаки українських міст назвав «ракетним тероризмом» Росії.



«Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет на мирні українські міста. Вони хочуть зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що врешті зруйнується, – це Росія та її здатність вторгнутися, бомбити, вбивати, грабувати та ґвалтувати», – написав він у своєму твіттері.

Ввечері 4 травня російські війська завдали ракетних ударів по Дніпру, Черкасах, Миколаєву, Кропивницькому та Київській області. Частково російські ракети збили сили ППО.

Загалом протягом 4 травня, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, знищено 9 російських повітряних цілей, зокрема три крилаті ракети.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Одеській області. Атак зазнали шість залізничних станцій.