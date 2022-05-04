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Кулеба назвав атаки українських міст «ракетним тероризмом» Росії

Ввечері 4 травня російські війська завдали ракетних ударів по Дніпру, Черкасах, Миколаєву, Кропивницькому та Київській області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба останні російські атаки українських міст назвав «ракетним тероризмом» Росії.

«Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет на мирні українські міста. Вони хочуть зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що врешті зруйнується, – це Росія та її здатність вторгнутися, бомбити, вбивати, грабувати та ґвалтувати», – написав він у своєму твіттері.

Ввечері 4 травня російські війська завдали ракетних ударів по Дніпру, Черкасах, Миколаєву, Кропивницькому та Київській області. Частково російські ракети збили сили ППО.

Загалом протягом 4 травня, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, знищено 9 російських повітряних цілей, зокрема три крилаті ракети.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Одеській області. Атак зазнали шість залізничних станцій.

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