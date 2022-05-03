Війська РФ вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю – ОВА

У Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомили про ракетний удар. Це вперше російські ракети атакували Закарпаття.



«Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття», – написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у телеграмі.

Інформація щодо пошкоджень та можливих жертв уточнюється.

Раніше сьогодні повідомлялося про ракетні удари на Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині.

В ООН станом на 2 травня підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.