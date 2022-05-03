Місцева влада повідомила про «приліт» ракети на Кіровоградщині

Голова Долинської міської територіальної громади Євген Звіздовський повідомляє про «приліт» ракети на території громади.

«Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки», – написав він у фейсбуці.

Водночас у Кіровоградській ОВА про ракетні удари наразі не повідомляють.

В ООН станом на 2 травня підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.