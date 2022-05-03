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Над Вінниччиною збили російські ракети – голова ОВА

Уламки збитих ракет шукають. Фото ілюстративне

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що звуки, які чули вінничани, – це робота ППО, російські ракети збили.

«Два хлопки, які чули вінничани, – це спрацювала наша ППО. Прошу усіх: не коментуйте у соцмережах інформацію, яка не підтверджена, – дочекайтесь офіційної», – написав він у телеграмі.

Борзов додав, що уламки збитих ракет шукають.

В ООН станом на 2 травня підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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