Садовий: внаслідок ракетного удару у Львові пошкоджені три електропідстанції

Внаслідок ракетного удару російських військ у Львові ввечері 3 травня пошкоджені три електропідстанції, у частині міста немає світла, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Спочатку він повідомляв про пошкодження двох електропідстанцій, але потім оновив дані.

«Оперативно по Львову. Пошкоджено три електропідстанції. Дві насосні станції без струму. Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії», – написав мер у фейсбуці.

Про те, чи є постраждалі внаслідок удару, він не повідомив.

Раніше сьогодні Садовий повідомив, що в місті чути вибухи, а в частині Львова – перебої з електропостачанням.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ракетні удари по Львівщині.

«За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів», – написав він у своєму телеграмі.

Він закликав людей залишатися в укриттях.

Про «приліт» російських ракет ввечері 3 травня також повідомила влада Кіровоградщини.

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові 18 квітня семеро людей загинули, 11 були поранені.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.