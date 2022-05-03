Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ракетні удари по Львівщині.

«За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів», – написав він у своєму телеграмі.

Він закликав людей залишатися в укриттях.

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив про те, що в місті чути вибухи. За його даними, в частині міста перебої з електропостачанням.

Раніше у соцмережах повідомляли про те, що на Львівщині чутно звуки вибухів.

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові 18 квітня семеро людей загинули, 11 були поранені.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.