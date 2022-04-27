За останні два місяці над Львівщиною збили 20 крилатих ракет – Козицький

Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії сили ППО збили над Львівщиною понад 20 крилатих ракет та близько 10 російських БПЛА, повідомляє голова ОВА Максим Козицький.



Він вкотре нагадав про необхідність йти в укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги.



«Щоб уважні цивільні люди могли теж зробити свій внесок у перемогу України над окупантом, а також на запит сил ППО, Львівська обласна військова адміністрація спільно з IT-фахівцями розробила для Telegram чат-бот «Шось летить». Через цей чат-бот можна повідомити про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак)», – написав він у телеграмі.

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові 18 квітня семеро людей загинули, 11 були поранені.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.