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Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору – британська розвідка

Український військовий стоїть біля збитого російського літака, Харківська область, березень 2022 року

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Російська повітряна діяльність зосереджена насамперед на півдні та сході України, надаючи підтримку сухопутним військам Росії. Росія має дуже обмежений доступ повітря до півночі та заходу України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами із дистанційним озброєнням», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії констатують, що Росія продовжує атакувати українські військові об'єкти та логістичну інфраструктуру по всій території країни.

Більшість російських авіаударів по Маріуполю, ймовірно, наносяться некерованими бомбами, що вільно падають, ця зброя збільшує ризик жертв серед цивільного населення, додають у британській розвідці.

Останнім часом почастішали ракетні удари військ РФ по об’єктах залізничної інфраструктури України. 25 квітня під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. 27 квітня російськими військами нанесено повторний удар по мосту через Дністровський лиман.

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