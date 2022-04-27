Одеська ОВА повідомляє про руйнування мосту через Дністровський лиман

В Одеській обласній військовий адміністрації повідомляють про руйнування мосту через Дністровський лиман.

«Одещина. Повторний ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман.

Міст піддався руйнації», – написав у фейсбук речник ОВА Сергій Братчук.

Сьогодні вранці війська РФ здійснили повторний ракетний обстріл моста через Дністровський лиман на Одещині, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Через ракетний удар 26 квітня цей міст було пошкоджено.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман у районі Затоки має стратегічне значення, бо з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України. Через нього проходить дорога з Румунії, зокрема від порту Констанца. У разі руйнування мосту єдиною можливістю проїхати сушею буде шлях через територію Молдови.

Останнім часом почастішали ракетні удари військ РФ по об’єктах залізничної інфраструктури України. 25 квітня під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

Удар по мосту на Одещині був нанесений на тлі загострення ситуації в сусідньому молдовському сепаратистському регіоні Придністров’я.