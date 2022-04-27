Війська РФ знову нанесли ракетний удар по мосту на Одещині – Камишін

Сьогодні вранці війська РФ здійснили повторний ракетний обстріл моста на Одещині, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у телеграмі.



«Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги», – написав він.



Постраждалих залізничників немає.

На Одещині через ракетний удар 26 квітня було пошкоджено міст через Дністровський лиман.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман у районі Затоки має стратегічне значення, бо з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України. Через нього проходить дорога з Румунії, зокрема від порту Констанца. У разі руйнування мосту єдиною можливістю проїхати сушею буде шлях через територію Молдови.

Останнім часом почастішали ракетні удари військ РФ по об’єктах залізничної інфраструктури України. 25 квітня під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

Удар по мосту на Одещині був нанесений на тлі загострення ситуації в сусідньому молдовському сепаратистському регіоні Придністров’я.