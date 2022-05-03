Російські війська обстріляли шість залізничних станцій – Камишін

Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає… Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги», – написав він у телеграмі.

За його словами, з 14 поїздів, які затримуються через обстріл, частина вже в дорозі, решту буде відправлено протягом двох годин.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині.

25 квітня під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Внаслідок цих атак загинув один залізничник, ще четверо поранені.