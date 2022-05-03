Ракетний удар по Львову: поранена одна людина

Внаслідок ракетного удару по Львову ввечері 3 травня поранена одна людина, повідомив у фейсбуці міський голова Андрій Садовий.



Мер Львова додав, що триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій.

Раніше він повідомив про пошкодження внаслідок ракетного удару трьох електропідстанції, у частині Львова немає світла.

Сьогодні ввечері російські військові також завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Вінниччині та Кіровоградщині.

В ООН станом на 2 травня підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.