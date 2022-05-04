У Миколаєві лунають вибухи, а в Черкасах працює ППО

У Миколаєві лунають вибухи, повідомляє в телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.

Він також закликав місцевих жителів залишатись в укриттях.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав черкащан не панікувати – працює ППО. Раніше у соцмережах повідомили про звуки, схожі на вибухи, в Черкасах.

Наразі у всіх областях України діє повітряна тривога.

Стало відомо про ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпра ввечері 4 травня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».