У Дніпрі була ракетна атака залізниці – Камишін

У Дніпрі був ракетний обстріл залізничної інфраструктури, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.



За його даними, серед залізничників постраждалих немає.

Олександр Камишін додав, що російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що війська РФ обстріляли центр міста.

Раніше 4 травня російські війська обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину.

Напередодні російські війська вкотре атакували залізничну інфраструктуру. 3 травня вони обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України, зокрема у Дніпропетровській області.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.