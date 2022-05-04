Російські війська обстріляли центр Дніпра – Філатов

Російські війська обстріляли центр Дніпра, повідомив в телеграмі мер міста Борис Філатов.

Інших подробиць він не повідомив.

Мер Дніпра закликав людей ще не виходити з укриттів.

4 травня російські війська обстріляли з «Градів» Великомихайлівську громаду, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини, поблизу Донеччини.

Раніше, 3 травня, російські ракети влучили в залізницю в Кам’янському районі Дніпропетровщини, був поранений працівник залізниці.

Ввечері 3 травня російські військові атакували не лише Дніпропетровщину. Ракетні удари були також по по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині та Одеській області.

В ООН станом на 2 травня підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.