Російські війська обстріляли з «Градів» два села на Дніпропетровщині – ДСНС

4 травня російські війська обстріляли з «Градів» Великомихайлівську громаду, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини, поблизу Донеччини. Про це на брифінгу повідомила представниця управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

За її даними, поцілили в два села. Пошкоджено кілька десятків будинків, адмінбудівля, сільський клуб, дитсадок, магазини та школа.

У кількох будівлях вибиті шибки.

Жертв і постраждалих немає.

Дарина Цуркань сказала, що люди не постраждали, адже більшість жителів вже покинули небезпечну територію. В селах після обстрілу – багато вирв від снарядів. Їхня середня глибина – один метр.

Раніше, 3 травня, російські ракети влучили в залізницю в Кам’янському районі Дніпропетровщини. Був поранений працівник залізниці. Друга ракета впала поблизу пам’ятника радянському літаку, він залишився цілим.