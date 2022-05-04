Російські ракети влучили в залізницю в Кам’янському районі Дніпропетровщини

Російські ракети 3 травня влучили в залізницю в Кам’янському районі Дніпропетровщини. Про це на брифінгу повідомила представниця управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Дарина Цуркань.

За її даними, знищені залізнична інфраструктура, електромережа і тяглова підстанція. Поранений працівник залізниці, у нього також контузія.

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Друга ракета впала поблизу пам’ятника радянському літаку.

«Мабуть, ворог вирішив, що «демілітаризує» там стратегічний аеропорт», – сказала Дарина Цуркань.

Утворилася вирва діаметром 15 метрів, завглибшки 5 метрів. Жертв та постраждалих немає.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровській та Одеській області.