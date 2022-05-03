Це не якась особлива військова мета РФ, а прояв безсилля – Зеленський про ракетні удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ракетні удари 3 травня по низці регіонів України свідчать не про те, що в Росії є якась особлива військова мета, а що вона намагається вимістити своє безсилля.

«Російські військові вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста сьогодні знову стали мішенями для російських ракет та ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська, Харківська, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась там особлива військова мета. Завдати удару по Закарпаттю. Що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, тому що Україна їм не під силу», – заявив він у своєму відеозверненні.

За словами президента України, Росії поки що під силу «спалити дитячий атракціон у парку Харкова, або зруйнувати якийсь міст, склад із зерном, або житловий будинок з людьми».

«Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю», – додав Зеленський.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровській та Одеській області.