На Дніпропетровщині російські ракети зруйнували залізничну інфраструктуру, одна людина поранена – Резніченко

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про три «прильоти» у Кам’янському районі, поранено людину.

«У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено», – написав він у телеграмі.

Він додав, що поки що невідомо, скільки часу потрібно на відновлення залізниці, рух поїздів нині зупинено.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині.