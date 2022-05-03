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Росія «дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу» – в ОП відреагували на ракетні удари по Україні

Андрій Єрмак каже, що Росія не зупинить «західну допомогу». Ілюстративне фото

Росія «дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу», заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак після російських ракетних атак низки регіонів України.

«росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде Україна», – написав він у телеграмі.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровській області.

В «Укрзалізниці» повідомили, що російські військові обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України. Це не перша російська така залізничної інфраструктури в цих регіонах.

Росія не одній країні висловлювала своє невдоволення військовою допомогою Україні і погрожувала, що такі вантажі будуть розцінювати як «законні цілі».

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