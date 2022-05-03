Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Влада повідомила про повторні ракетні удари по Одещині

Війська РФ вдарили ще двома ракетами по об’єктах інфраструктури регіону.

Російські війська завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури на Одещині, постраждалих немає, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування «Південь».

«Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще двома ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні міськради у телеграмі.

Перед цим медіа з посиланням на міського голову Сергія Парпуланського повідомили, що по Арцизу в Одеській області нанесли ракетний удар.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровській області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG