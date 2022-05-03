Влада повідомила про повторні ракетні удари по Одещині

Російські війська завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури на Одещині, постраждалих немає, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування «Південь».

«Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще двома ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні міськради у телеграмі.

Перед цим медіа з посиланням на міського голову Сергія Парпуланського повідомили, що по Арцизу в Одеській області нанесли ракетний удар.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровській області.