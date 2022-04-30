Сили ППО Одеси отримали нові комплекси – ОВА

Сили протиповітряної оборони Одещини отримали нові комплекси ППО, повідомив 30 квітня у телеграмі речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Ніч у місті й області пройшла без обстрілів. Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо», – написав він. Подробиць Братчук не навів.

Братчук додав, що Одеса готується до «затяжної» комендантської години: з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

Напередодні Повітряне командування «Південь» повідомляло, що українські військові отримали від країн-партнерів зенітний ракетний комплекс С-300, який «значно підсилив» протиповітряну оборону в південному регіоні.

8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер повідомив, що його країна надала Україні систему ППО С-300.

Читайте також: «Відкрите небо»: звідки російські літаки атакують Україну