Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Рубіжному російські війська знищили зерно, якого вистачило б 300 тисячам людей на рік – Гайдай

За словами Сергія Гайдая, йдеться про 17 тисяч тонн пшениці та 8,5 тисяч тонн соняшника

Обстріл російських військ знищив елеватор із зерном у Рубіжному, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрацій Сергій Гайдай 3 травня.

«Росіяни скинули на підприємство ТОВ «Голден АГРО» у Рубіжному потужні авіабомби. Окрім потужностей комплексу, знищено всю сільгосппродукцію, яка там зберігалася», – повідомив голова ОВА в своїх соцмережах.

За його словами, йдеться про 17 тисяч тонн пшениці та 8,5 тисяч тонн соняшника.

«Згоріла така кількість зерна, з якої б протягом року могли б годувати хлібом 300 тисяч людей. А якщо одноразово – то це приблизно 120 мільйонів людей. Рашисти хочуть влаштувати Голодомор на Луганщині – це вже без сумніву», – прокоментував Гайдай.

Російські війська 1 травня обстріляли склади в Дніпропетровській області, в одному з них зберігалося зерно.

Читайте також: CNN: війська РФ вивезли з України сільгосптехніку на 5 млн доларів, але не змогли нею скористатися

Такі організації, як ООН, попереджають, що війна Росії проти України може спровокувати серйозну продовольчу кризу, яка торкнеться Європи, Азії та Африки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG