У Рубіжному російські війська знищили зерно, якого вистачило б 300 тисячам людей на рік – Гайдай

Обстріл російських військ знищив елеватор із зерном у Рубіжному, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрацій Сергій Гайдай 3 травня.

«Росіяни скинули на підприємство ТОВ «Голден АГРО» у Рубіжному потужні авіабомби. Окрім потужностей комплексу, знищено всю сільгосппродукцію, яка там зберігалася», – повідомив голова ОВА в своїх соцмережах.

За його словами, йдеться про 17 тисяч тонн пшениці та 8,5 тисяч тонн соняшника.

«Згоріла така кількість зерна, з якої б протягом року могли б годувати хлібом 300 тисяч людей. А якщо одноразово – то це приблизно 120 мільйонів людей. Рашисти хочуть влаштувати Голодомор на Луганщині – це вже без сумніву», – прокоментував Гайдай.

Російські війська 1 травня обстріляли склади в Дніпропетровській області, в одному з них зберігалося зерно.

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Такі організації, як ООН, попереджають, що війна Росії проти України може спровокувати серйозну продовольчу кризу, яка торкнеться Європи, Азії та Африки.