CNN: війська РФ вивезли з України сільгосптехніку на 5 млн доларів, але не змогли нею скористатися

Російські військові вивезли з українського Мелітополя сільськогосподарську техніку загальною вартістю п’ять мільйонів доларів, але в Росії не змогли нею скористатися, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на неназваного місцевого бізнесмена.

Техніку з дилерського центру John Deere «Агротек» перевезли до Чечні, проте після понад тисячі кілометрів вона перестала працювати – її віддалено заблокували.

Співрозмовник CNN розповів, що спочатку російські солдати захопили два комбайни, трактор і сівалку. А протягом наступних тижнів вивезли все інше: всього 27 одиниць техніки.

Частину техніки доставили до сусіднього селища, решту повезли до Чечні. За даними GPS-навігаторів, востаннє техніка була помічена у чеченському селищі Закан-Юрт.

Зараз заблоковану техніку неможливо навіть увімкнути, проте, за даними джерела CNN, «викрадачі, здається, знайшли консультантів у Росії, які намагаються обійти захист».

Всеукраїнська аграрна рада раніше повідомила, що на Херсонщині російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів і силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Про вивезення продукції з Херсонщини до Криму повідомляли підконтрольні Кремлю кримські «чиновники».