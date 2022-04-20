Розслідувачі розповіли про вкрадену «кадирівцями» в Україні сільськогосподарську техніку

Головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар у матеріалі для ZN.UA повідомила 19 квітня, що у Мелітополі Запорізької області чеченські військові російської армії (також відомі як «кадирівці» за іменем очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова) вкрали сільськогосподарської техніки на 1,5 мільйона євро і переправили награбоване в село в Чечні, пов’язане з родиною Рамзана Кадирова.

За даними Самар, мова йде про три нові комбайни, трактор і три сівалки, а також 20 тонн фірмових мастил, які «кадирівці» викрали з виставкового майданчика компанії «Агротек-Інвест» – офіційного дилера американської компанії John Deere в Україні.

«Найцікавіше, що компанії вдалося вирахувати, куди вивезли вкрадену техніку: завдяки встановленим на ній системам, фахівці встановили, що наразі техніка знаходиться у Чечні, в селищі Закан-Юрт, неподалік Грозного. Кому ж дісталася вкрадена техніка? Судячи з адреси, що засвітилася завдяки встановленим маячкам, комбайни і трактор пригнали на територію вже ліквідованого «госхоза «Закан-Юрт», спеціалізація якого – вирощування зернових», – вказує головна редакторка Центру журналістських розслідувань.

Селище Закан-Юрт входить до Ачхой-Мартанівського району і відоме тим, що це рідне село голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамєрлана Хучієва, який очолює адміністрацію району і відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором фонду імені Ахмата Кадирова (батька голови Чечні Рамзана Кадирова), зауважує Самар.

«Тож недивно, що в селі на кошти фонду будується багато соціальних об’єктів, на відкритті яких можна побачити ще одного знакового персонажа – Адама Дєлімханова, що командує нині «кадирівськими» вбивцями на сході України. Фонд Кадирова-старшого тепер знають і в Мелітополі, бо саме від нього жителям заблокованих населених пунктів окупанти розвозять «гуманітарку» фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова. Виходить, мелітопольцям – консерви, а в Чечню – новенькі «джондіри». Вигідна «благодійність», одначе», – наголошує головна редакторка Центру журналістських розслідувань.

У середині березня Рамзан Кадиров оголошував, що із Грозного воювати в Україну виїхала перша тисяча добровольців.

Українські військові та пересічні громадяни у мережі періодично викладають фото- і відеосвідчення про те, як військові РФ крадуть особисті речі, техніку українців з житлових будинків, подвір’їв, здійснюють крадіжки з магазинів, АЗС, торгових точок у населених пунктах, в які вдираються зі зброєю та військовою технікою. Були також повідомлення, як військові РФ привласнюють українську гуманітарну допомогу.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили на початку квітня, після відходу військ РФ з Київщини та Чернігівщини, про перевезення російськими військовослужбовцями награбованих в Україні речей і транспорту до Білорусі з метою подальшої переравки до РФ.

Про факти мародерства серед своїх військових російське командування не повідомляє.

Проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» проаналізував, чим прославилися в Росії бійці Кадирова. Виявилося, що багато хто з них був причетний до тортур і вбивств людей і до війни в Україні. Щонайменше двоє із тих, що воюють, є кілерами в розшуку, семеро мають стосунок до масових тортур та досудових розправ над жителями Чечні, один військовий зовсім вважався мертвим.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.