Ракетний удар знищив два склади аграріїв у Дніпропетровській області – голова ОВА

Російські війська обстріляли склади в Дніпропетровській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 1 травня.

За його словами, удар прийшовся по Синельниківському району. Внаслідок нього ніхто не постраждав.

«Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані. Орки з хворобливою упертістю «демілітаризують» наші склади», – прокоментував Резніченко.

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Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних та цивільні об’єкти в України.

Генеральний штаб Збройних сил України 29 квітня повідомив, що російські військові викрали понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом в окупованому ними місті Кам’янка-Дніпровська у Запорізькій області.