Уряд дозволить компаніям також подавати заявки про знищене через війну майно в «Дію»

Юридичні особи зможуть подавати заявки про пошкоджене або зруйноване майно в застосунку «Дія», повідомляє пресслужба Кабінету міністрів із посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 29 квітня.

За даними уряду, громадяни України вже подали понад 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна.

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«Уже найближчим часом юридичні особи також зможуть подавати заявки в Дії, аби уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, Кабінет міністрів повідомляє про затвердження документа, який визначає першочергові категорії переселенців для надання житла. Зокрема, пріоритет отримують багатодітні родини, вагітні жінки, сім’ї з дітьми, люди, які втратили працездатність, і пенсіонери.

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Як повідомив Шмигаль, держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин і ремонтувати житлові будинки, аби там розселяти людей.

Наприкінці березня в застосунку «Дія» запрацювала можливість повідомити про пошкоджене чи знищене бойовими діями майно.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі.