У Мінекономіки назвали тимчасовим дефіцит пального в окремих регіонах України

Перша віцепрем’р, міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України є тимчасовим.

«Це відбулося внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України. Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального. Мета країни-агресора РФ – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального... Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України», – повідомила Свириденко у фейсбуці.

Вона додала, що ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів.

«Це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту», – сказала вона.

Сьогодні влада Києва закликала громадян, зокрема водіїв, не пересуватися містом приватним автотранспортом без нагальної потреби через брак палива.

«На сьогодні у нас інші пріоритети щодо забезпечення пальним, ніж просто забезпечення містян, що приїхали в місто і їм потрібно кудись переміщатися. Треба пам’ятати про потреби армії і наших захисників. Кияни, якщо ви повернулися у столицю, будь ласка, за можливості користуйтеся громадським транспортом. Ті, хто перебуває у безпечних місцях, будь ласка, зачекайте із поверненням», – звернувся перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Раніше у мережі користувачі ширили повідомлення про те, що на окремих АЗС або немає палива, або утворилися черги, щоб його придбати.