Через добу після ракетного обстрілу ліквідували пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ

Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ, яка сталася через російський обстріл пізно ввечері 24 квітня, ліквідували вранці 26 квітня.

Як повідомив у телеграмі голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пожежу ліквідували сьогодні о 8:00.

Російський ракетний удар по інфраструктурі Кременчука стався ввечері 24 квітня.

25 квітня влада уточнила, що 9 ракет вдарило по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ – значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Внаслідок цього обстрілу 1 людина загинула, 7 людей постраждали.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

Міноборони Росії 3 квітня визнали, що російські військові обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів поблизу Одеси. Ударів завдали з літаків і кораблів.