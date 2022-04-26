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Через добу після ракетного обстрілу ліквідували пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ

Пожежа була локалізована ще 25 квітня

Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ, яка сталася через російський обстріл пізно ввечері 24 квітня, ліквідували вранці 26 квітня.

Як повідомив у телеграмі голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пожежу ліквідували сьогодні о 8:00.

Російський ракетний удар по інфраструктурі Кременчука стався ввечері 24 квітня.

25 квітня влада уточнила, що 9 ракет вдарило по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ – значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Внаслідок цього обстрілу 1 людина загинула, 7 людей постраждали.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

Міноборони Росії 3 квітня визнали, що російські військові обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів поблизу Одеси. Ударів завдали з літаків і кораблів.

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