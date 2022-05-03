В Попасній, мабуть, немає квадратного метра землі, куди б не прилетів снаряд – або осколки. Евакуація до вільних українських територій зараз неможлива. В той же час, людей окупанти почали вивозити до Первомайська та примушують на камеру говорити про те, «​які погані»​ Збройні сили Украини та українська влада. Так описує ситуацію у фронтовому місті керівник Попаснянської військової адміністрації Микола Ханатов. Насправді, попри важку ситуацію в місті, просування російських військ тут мізерне: вони не можуть взяти його вже кілька тижнів. Більше Ханатов розповів Радіо Донбас.Реалії.



– Ситуація дуже важка. «Рашисти» лишили нас можливості завозити у Попасну гуманітарну допомогу та вивозити звідти тих, хто хоче евакуюватися. А вони навпаки вивезли під дулом автоматів людей з укриттів до міста Первомайська, дали текст із тим, що їм треба казати на камери – що українські військові та українська влада дуже погані.

– Але ж виходу у людей, які опинилися в полоні не так багато. Як от днями ми бачили інтерв’ю, яке по суті було допитом, водія евакуаційного автобусу, що потрапив у полон.

– Так, це звичайний вчитель історії з Врубівки. Він впродовж кількох тижнів допомагав евакуйовувати людей з Попасної. До речі, сьогодні його рідне селище потрапило під обстріл. Два домогосподарства знищено. Пощастило, що жителі цих будівель були на кладовищі, а коли повернулися – будинки вже були зруйновані.

Двоє людей з евакуаційного автобусу вважають зниклими безвісті



– А що відомо по другому автобусу, який в той день потрапив в засідку диверсійної групи?

– По іншому автобусу все ще гірше. Коли вони в’їжджали до Попасної, їх обстріляли з гранатомету. В ньому було 3 людей. Одному вдалося врятуватися і він розповів подробиці. Зокрема, на них вийшло двоє людей у військовій формі із білими пов’язками на рукавах. Вони не пропонували зупинитися. А одразу почали стріляти. Той, що врятувався, розповів, що двоє інших залишалися в автобусі. Вони були непритомні. Згодом приїхала рятувальна група. Але нікого в автобусі вже не було. Тому ми зараз вважаємо їх зниклими безвісті.



Приблизно половина міста є окупованою



– А по самій Попасній яка ситуація? Російські війська просуваються?

– Так, поступово просуваються. Цинічно вони йдуть. Б’ють по всьому, що можна і не можна. Я думаю, що вже немає квадратного метра землі, куди б не влучив снаряд, або уламки.​

– Яку частину міста вже захопили?

– Десь половина міста вже захоплена. Можливо, трохи більше.

Настільки все зруйновано, що люди не впізнають рідні місця



– Що відбувається на захопленій частині?

– Там, де вони захопили, вже нічого не залишається. Маленьке місто Попасна вони не можуть узяти вже 2 місяці. Взяли лише половина. А що там могло залишитися? Ані доріг, ані будівель. Взагалі немає нічого живого. Неможливо впізнати, що то за місце. Люди, які виходять з укриттів та пішки звідти йдуть, кажуть, що не впізнають ці місця. І при цьому росіяни цинічно заявляють, що це ЗСУ відступаючи все зруйнувало. Ну навіщо нам руйнувати своє ж місто? Ми тут гарно жили. Нас все влаштовувало.

Нещодавно кореспондент Радіо Свобода зафільмував обстріл Попасної касетними боєприпасами:

– Евакуація повністю припинилася? І що з комунікаціями в місті?

– Комунікацій немає ніяких. Щодо евакуації. Сьогодні вдалося вивезти двох людей з Комишувахи (село неподалік Попасної). З самої ж Попасної немає можливості вивозити. Там є люди, які хочуть виїхати. Вони не мають бажання потрапити в окупацію. Але їхати туди зараз немає можливості їхати. Бо постійно тривають обстріли.

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