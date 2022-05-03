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Донбас

«Люди не впізнають рідні місця». Російські війська захопили половину Попасної

Один з районів Попасної після обстрілів російськими військами

В Попасній, мабуть, немає квадратного метра землі, куди б не прилетів снаряд – або осколки. Евакуація до вільних українських територій зараз неможлива. В той же час, людей окупанти почали вивозити до Первомайська та примушують на камеру говорити про те, «​які погані»​ Збройні сили Украини та українська влада. Так описує ситуацію у фронтовому місті керівник Попаснянської військової адміністрації Микола Ханатов. Насправді, попри важку ситуацію в місті, просування російських військ тут мізерне: вони не можуть взяти його вже кілька тижнів. Більше Ханатов розповів Радіо Донбас.Реалії.

Микола Ханатов
Микола Ханатов


– Ситуація дуже важка. «Рашисти» лишили нас можливості завозити у Попасну гуманітарну допомогу та вивозити звідти тих, хто хоче евакуюватися. А вони навпаки вивезли під дулом автоматів людей з укриттів до міста Первомайська, дали текст із тим, що їм треба казати на камери – що українські військові та українська влада дуже погані.

– Але ж виходу у людей, які опинилися в полоні не так багато. Як от днями ми бачили інтерв’ю, яке по суті було допитом, водія евакуаційного автобусу, що потрапив у полон.

Полонений російськими військами в Попасній водій евакуаційного автобусу
Полонений російськими військами в Попасній водій евакуаційного автобусу

– Так, це звичайний вчитель історії з Врубівки. Він впродовж кількох тижнів допомагав евакуйовувати людей з Попасної. До речі, сьогодні його рідне селище потрапило під обстріл. Два домогосподарства знищено. Пощастило, що жителі цих будівель були на кладовищі, а коли повернулися – будинки вже були зруйновані.

Наслідки обстрілів Врубівки 3 травня 2022
Наслідки обстрілів Врубівки 3 травня 2022

Двоє людей з евакуаційного автобусу вважають зниклими безвісті


– А що відомо по другому автобусу, який в той день потрапив в засідку диверсійної групи?

– По іншому автобусу все ще гірше. Коли вони в’їжджали до Попасної, їх обстріляли з гранатомету. В ньому було 3 людей. Одному вдалося врятуватися і він розповів подробиці. Зокрема, на них вийшло двоє людей у військовій формі із білими пов’язками на рукавах. Вони не пропонували зупинитися. А одразу почали стріляти. Той, що врятувався, розповів, що двоє інших залишалися в автобусі. Вони були непритомні. Згодом приїхала рятувальна група. Але нікого в автобусі вже не було. Тому ми зараз вважаємо їх зниклими безвісті.


Приблизно половина міста є окупованою


– А по самій Попасній яка ситуація? Російські війська просуваються?

– Так, поступово просуваються. Цинічно вони йдуть. Б’ють по всьому, що можна і не можна. Я думаю, що вже немає квадратного метра землі, куди б не влучив снаряд, або уламки.​

– Яку частину міста вже захопили?

Десь половина міста вже захоплена. Можливо, трохи більше.

Наслідки обстрілу житлового масиву Попасної
Наслідки обстрілу житлового масиву Попасної

Настільки все зруйновано, що люди не впізнають рідні місця


– Що відбувається на захопленій частині?

– Там, де вони захопили, вже нічого не залишається. Маленьке місто Попасна вони не можуть узяти вже 2 місяці. Взяли лише половина. А що там могло залишитися? Ані доріг, ані будівель. Взагалі немає нічого живого. Неможливо впізнати, що то за місце. Люди, які виходять з укриттів та пішки звідти йдуть, кажуть, що не впізнають ці місця. І при цьому росіяни цинічно заявляють, що це ЗСУ відступаючи все зруйнувало. Ну навіщо нам руйнувати своє ж місто? Ми тут гарно жили. Нас все влаштовувало.

Нещодавно кореспондент Радіо Свобода зафільмував обстріл Попасної касетними боєприпасами:

– Евакуація повністю припинилася? І що з комунікаціями в місті?

– Комунікацій немає ніяких. Щодо евакуації. Сьогодні вдалося вивезти двох людей з Комишувахи (село неподалік Попасної). З самої ж Попасної немає можливості вивозити. Там є люди, які хочуть виїхати. Вони не мають бажання потрапити в окупацію. Але їхати туди зараз немає можливості їхати. Бо постійно тривають обстріли.

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