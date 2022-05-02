Чи платять пенсії людям, які опинилися в зоні бойових дій, або в окупації? Більшість людей просто не знає про це: там немає українського зв’язку: смс не приходять, банкінг не працює. Радіо Донбас.Реалії дізналися у Мінсоцполітики, що є та буде далі з цими пенсіями.



Починаючи з 2015 року більшість пенсіонерів, які опинилися на окупованих територіях, продовжували отримувати пенсії від України. Для цього треба було отримати довідку переселенця та проходити верифікації кожні кілька місяців. Але виплати були. Зараз у жителів тимчасово окупованих територій виникають питання – чи продовжуються виплати? Чи надходять їм гроші, люди просто не знають.

«Раніше нам приходило сповіщення смс-кою. Зараз тут немає взагалі ніякого українського зв’язку, тож смс не приходять. Не можемо і перевірити через електронні кабінети. Бо в них зайти можна лише через підтвердження, яке також надсилається на телефон», – розповідає житель окупованого Донецька Андрій.

«Звісно, що зараз зняти ці гроші немає де. А їхати на територію України не можливо. Але цікаво – продовжать платити пенсію чи вже можна забути про неї?» – питає житель окупованого Луганська Віталій.

Тепер нам теж треба ставати переселенцями?

Схожа ситуація і з пенсіонерами, які опинилися в окупації після 24 лютого 2022-го. На цих територіях (Херсонщина, частина Харківщини, частина Запорізької області та північ Луганщини) здебільшого також немає українського зв’язку. І також нема можливості або зняти гроші, або якось перевірити – чи були взагалі виплати. А ще більше людей цікавить, що робити далі?



«До нас в район раніше приїжджали переселенці з Луганська. Тут оформлювали пенсію. І тут її знімали. Але для цього вони оформлювали довідку переселенця. А як бути нам? Теж треба кудись виїжджати і робитися переселенцями?», – задається питанням жителька окупованого Сватівського району Тетяна.



Нарахування пенсій забезпечується в повному обсязі – Мінсоцполітики

Радіо Донбас.Реалії поставили питання щодо виплат міністру соціальної політики України Марині Лазебній через її прес-службу. Публікуємо текст відповіді без змін:



Уряд забезпечує фінансування виплати пенсій в повному обсязі незалежно від місця проживання на території України.

Спершу щодо жителів територій, які були окуповані до введення воєнного стану (24 лютого 2022 р). Їм продовжували зараховуватись пенсії на рахунки в Ощадбанку у березні та квітні, і так само виплати продовжаться в травні, оскільки Уряд продовжив до кінця травня період карантинних заходів від COVID-19.

Щодо виплати пенсій жителям територій, які були окуповані після введення воєнного стану.

Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється. Їм пенсія зараховується на їхні картки.

Для пенсіонерів, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, які окуповані, оточені, де йдуть активні бойові дії, через що Укрпошта не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховуватиметься на рахунки, які їм будуть відкриті в Ощадбанку. Таке рішення Уряд ухвалив цього тижня.

Пенсія буде зарахована на рахунки після подання Укрпоштою за погодженням з військовими адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях.

Кошти з рахунку людина зможе невідкладно одержати у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території на підставі паспорту та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку.

Якщо людина не звернулась до Ощадбанку за коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості Укрпошта доставить людині за місцем проживання неодержану суму пенсії і пенсію за поточний період.

Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший уповноважений банк за вибором людини.

Пенсія приходить день в день, але складно гроші зняти – житель Слов’янська



Виплата пенсій підтверджується жителями прифронтових територій Донбасу. Виплати приходять вчасно, розповів житель Слов’янська Сергій. Щоправда, є проблеми з отриманням готівки.

«Відділення Ощадбанку не працюють. Доводиться отримувати через Приватбанк. Доводиться постояти в черзі. Можна і кілька годин простояти», – говорить пенсіонер.

Але це стосується міст, в яких ще більш-менш спокійно. В тих же містах, поряд з якими точаться бої, зняти гроші зараз неможливо. Наприклад, в Сєвєродонецьку, Лисичанську банкомати не працюють, як і самі банки. Однак, виплати мають надходити й пенсіонерам цих населених пунктів.

Також після завершення бойових дій жителям "старих" окупованих територій, тобто ОРДЛО, слід буде отримати нові банківські картки, адже дію прострочених більше не продовжують.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: