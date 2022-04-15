«Окупанти крадуть пенсії українців». Що відбувається із соціальними виплатами на півдні?

Якою є ситуація з отриманням соціальних виплат в окупованих містах на півдні України? Чи отримують вчасно заробітну плату працівники бюджетної сфери? Чи вирішується проблема отримання виплат готівкою? Ці та інші актуальні питання – в програмі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Мелітополь: пограбована пошта

У Мелітополі Запорізької області російські військові викрали близько 3 мільйонів гривень із поштового відділення, повідомив 14 квітня речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арефʼєв. Кошти призначалися для виплати пенсій та субсидій. До цього про це заявляв і мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, лише половина пенсіонерів міста та району отримують виплати на картки, решта − готівкою від поштарів.



«За наведенням Данильченко (колаборантка, призначена російськими силами «в. о. мера міста» – ред.), російські солдати увірвалися до відділення пошти та забрали готівку, що призначалася для виплати пенсіонерам пенсій. Відповідно, це міф про те, що вони збираються стояти горою за наших пенсіонерів, ветеранів. Це лише картинка», − повідомив Іван Федоров.

Генеральний директор компанії «Укрпошта» Ігор Смілянський у своєму зверненні наголосив, що за березень жителям Мелітополя виплатили понад 95% пенсій. Це стало можливим завдяки допомозі місцевих бізнесів і співробітників компанії. Так само, за словами керівника «Укрпошти», намагалися зробити і у квітні. Також Смілянський у своєму телеграм-каналі звернувся до російських військових із закликом повернути вкрадені з відділення в Мелітополі кошти і заявив про готовність до переговорів.



«Кажуть, солдат дитину не образить, як і пенсіонера. Ви взяли та забрали пенсійні гроші. Якщо ви називаєте себе солдатами, а не мародерами, воюйте з українською армією на полі бою, не воюйте з пенсіонерами. Я готовий провести з вами переговори в зручний для вас час», − звернувся до окупантів Ігор Смілянський.

Офісу генпрокурора України повідомив 15 квітня, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 5 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ «Укрпошта» майже 3 мільйони гривень. Гроші призначалися для видачі пенсій, соцвиплат та заробітних плат.

Херсонщина: «повернення у 1990-і»

Цього тижня мер Херсона Ігор Колихаєв заявив у ЗМІ, що в місті блокуються казначейські платежі.

Якщо не буде підживлення готівковою масою, не будуть йти платежі Херсонського виконкому, то автоматично блокуватимуться казначейські рахунки

«Ми живемо за українськими законами, в місті працюють банкомати, але є проблема з готівковими коштами, тому таке враження, що Херсон перебуває у 1990-х роках. Банківські перекази ми маємо, але зараз торгівля йде так: 70 відсотків – за готівку і 30 відсотків – за безготівкові розрахунки. Тобто зараховуються на карту зарплати, але отоварювати її немає як. Рублі була спроба роздати у Генічеську, але по Херсону немає ще такого. А, втім, якщо не буде підживлення готівковою масою, не будуть йти платежі Херсонського виконкому, то автоматично блокуватимуться казначейські рахунки», – сказав він виданню Deutsche Welle.



За даними Колихаєва, «погано йдуть платежі, які не випускає Держказначейство України».

«Я звертався всюди, і в Офіс президента України, і в Держказначейство, аби почалися виплати тим, хто тримає місто на своїх плечах. Адже, якщо у місті не буде життєдіяльності, то це перший крок, щоб окупанти сюди завезли російський рубль. Але тоді підуть незворотні процеси, вже буде пізно», – пояснив мер Херсона.

Ігор Колихаєв зазначив, що у Держказначействі керуються постановою кабміну №265, яка перебуває під грифом «секретно» та регламентує роботу міст в окупації. Вона вийшла тиждень тому.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в окремих регіонах виплати за квітень міністерство перерахувало авансом ще наприкінці березня.

Зокрема, 25−27 березня в повному обсязі профінансували банкам та «Укрпошті» виплату квітневих пенсій у Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській і Чернігівській областях.

Як повідомили проєкту «Новини Приазов’я» у Херсонській обласній військовій адміністрації, цього тижня має розпочатися нарахування заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Виняток − окремі територіальні громади, де органи влади або не здійснюють державно-владні повноваження взагалі, або здійснюють їх не в повному обсязі.

За інформацією Херсонської ОВА, рішення про зупинку роботи місцевого казначейства було ухвалене Києвом. На адміністрацію покладені обов’язки запуску системи для роботи в нових умовах. Виплати мають здійснюватися через казначейства, розташовані в інших областях України.

Голова Скадовської міської об’єднаної територіальної громади Олександр Яковлєв повідомив, що працівники бюджетної сфери в Херсонській області, зокрема медики і освітяни, вже почали отримувати заробітну плату за квітень. Разом з тим він підтвердив, що про соцвиплати поки що не йшлося.

Перестали йти платежі після п'ятого квітня по Херсонській області

«Наскільки мені відомо, перестали йти платежі після п'ятого квітня по Херсонській області. Хоча і кошти були наявні, й платіжні доручення зареєстровані. Зверталися в головне управління Державної казначейської служби, і через комітет Верховної Ради з місцевого самоврядування, і через обласну державну адміністрацію. Сьогодні у нас 14 число – десь десять днів і платежі почали йти, але поки що не в повному обсязі, під ручним керуванням», − сказав «Новинам Приазов’я» Олександр Яковлєв напередодні.



Бердянськ: без дитячих виплат

Ексдепутат Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що працівники бюджетної сфери, зокрема медики і освітяни, змогли отримати заробітну плату і на картки, і готівкою.

«Знаю, що навіть організовували медичним працівникам окремі черги в банківських установах для отримання готівки, щоб можна було їм зняти з карток гроші. Тобто, якщо стояла тисяча або дві тисячі людей в черзі на банкомат або в касу в банк, то окрема була черга для медичних працівників і кожен п’ятий в загальній черзі був медичний працівник», − поділився політик.

Як повідомляють місцеві жителі, у Бердянську Запорізької області грошова соціальна допомога на дітей за квітень ще не надійшла. Пенсії та виплати за інвалідністю в березні містяни отримали раніше терміну, а коли їх нарахують за квітень − поки невідомо.

За словами Віктора Дудукалова, наразі соціальні виплати в Бердянську – під загрозою.

Нарахування дитячих так званих і усіх інших видів виплат є якщо не проблемою, то може стати взагалі під великим питанням

«Управління соціального захисту населення, наскільки мені відомо, припинило свою роботу через неоднократні візити окупантів. Питання нарахування дитячих так званих і усіх інших видів виплат є якщо не проблемою, то може стати взагалі під великим питанням, що це не буде нараховуватись і виплачуватись людям», − зауважив ексдепутат.

Дудукалов підтвердив, що в березні «Укрпошта» видавала пенсії і готівкою. Втім, вона не працює з моменту, як почалися проблеми із зв’язком та інтернетом. В місті спостерігається дефіцит готівкових грошей. Також Віктор Дудукалов зазначив, що жителям Бердянського району бракує інформації, куди звертатися за отриманням виплат у разі припинення роботи відділення «Укрпошти».

За його словами, в одному з селищ Бердянського району керівниця «Укрпошти» евакуювалася, а відділення залишилося зачиненим. Напередодні до нього надійшла готівка для виплат пенсіонерам, яку вони не змогли отримати.

У війну ніхто не може зрозуміти, що відбувається, і відповісти на жодне питання централізовано

«Тобто зараз от, у війну, ніхто не може зрозуміти, що відбувається, і відповісти на жодне питання централізовано. Усі звертаються там на гарячі лінії по вертикалі до усіх структур, а ці структури навіть самі не можуть толком зорієнтуватися. Бо дійсно проблема –в тому, що війна і усі – хто куди в розсип», − розповів колишній депутат.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв зазначив, що отримання виплат готівкою на окупованих територіях залишається проблемою. За його словами, профільні відомства працюють над її вирішенням.

«Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух цього тижня провів нараду із керівниками банківських установ регіону, представниками управлінь Пенсійного фонду, казначейства та «Укрпошти». Вони розповіли про випадки мародерства зі сторони окупантів та закцентували на ризиках завантажувати гроші у банкомати на окупованій території», − повідомив речник.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив , що влада робить усе можливе, щоб і на тимчасово окупованих територіях пенсіонери отримували виплати, які раніше доставляла «Укрпошта».

, що влада робить усе можливе, щоб і на тимчасово окупованих територіях пенсіонери отримували виплати, які раніше доставляла «Укрпошта». Міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телеканалу «Рада», що виплати пенсій та зарплат бюджетникам – це захищені видатки, вони будуть здійснені в термін і в повному обсязі.

в ефірі телеканалу «Рада», що виплати пенсій та зарплат бюджетникам – це захищені видатки, вони будуть здійснені в термін і в повному обсязі. За даними Мінфіну, загалом у березні спрямовано 47,8 млрд гривень, з них 16,7 млрд гривень за рахунок коштів державного бюджету. Крім того, з 25 березня розпочали фінансування пенсій за квітень 2022 року за датами виплат 4 ‒ 25 квітня пенсіонерам Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської та Чернігівської областей. Станом на 27 березня виплатили квітневих пенсій на 8,8 млрд гривень.

Президент України Володимир Зеленський заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що Київ потребує 7 млрд доларів щомісяця для покриття соціальних виплат і зарплат, повідомило 14 квітня Bloomberg.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.