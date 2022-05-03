На Закарпатті російська ракета пошкодила залізничну інфраструктуру у Воловці – ОВА

Російська ракета влучила до однієї із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці, повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації в фейсбуці.

«Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу», – йдеться у повідомленні.

За даними облдержадміністрації, внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання, пошкоджено розподільчий газопровід.

Пожежні борються з вогнем, а рятувальники розбирають завали на місці події. Попередньо жертв немає, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровській та Одеській області.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, всього у західному напрямку російські війська випустили шість ракет – дві з них над Львівщиною збили сили ППО, три влучили в електричні підстанції у Львівській області, а ще одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.

В «Укрзалізниці» повідомили, що 3 травня російські військові обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України. Це не перша російська така залізничної інфраструктури в цих регіонах.