Війська РФ намагаються зруйнувати логістику в Україні, бо не можуть перемогти на полі бою – Єрмак

Російські війська намагаються зруйнувати логістику в Україні, бо не можуть перемогти на полі бою, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак після сьогоднішніх російських ракетних атак.



«Вони хочуть зупинити країну, але їм це не вдається завдяки хоробрості наших воїнів, залізничників, дорожників та всіх українців. Також росія продовжує воювати з мирними людьми. Удари завдаються по центральних частинах міст – вчора вкотре постраждав парк Горького у Харкові», – написав він у телеграмі.



Єрмак наголосив, що Україні потрібно «більше зброї, більше санкцій, більше підтримки».



«Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого у війні за цінності та свободу», – додав він.

3 травня російські війська вкотре атакували залізничну інфраструктуру, вони обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».