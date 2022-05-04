На Київщині у Броварському районі збили російську ракету, виникла пожежа – ОВА

На Київщині у Броварському районі сили ППО збили російську ракету, виникла пожежа, повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

«За попередньою інформацією ракета збита ППО між селами Требухів та Красилівка. Внаслідок падіння уламків є загорання чагарника. На місці працює ДСНС», – написав він у телеграмі.

Інформація уточнюється та перевіряється.

Ввечері 4 травня російсьскі війська завдали ракетних ударів по Дніпру, Черкасах та Миколаєву.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, залізничні станції, військові частини, нафтобази, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».