Росія вдвічі збільшила кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі – Міноборони

Росія збільшила кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі – з трьох до семи. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет», – зазначив він.

Минулого тижня таких носіїв в Чорному морі, за повідомленнями Міноборони, було лише три, з сумарним ракетним залпом до 20 ракет.

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За словами Мотузяника, російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку збройним силам Росії на приморському напрямку.

5 травня проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що на головній базі Чорноморського флоту Росії в Севастополі нині перебуває більшість бойових кораблів, у море виведено шість кораблів із ракетами на борту.