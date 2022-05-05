Чорноморський флот повернув у Севастопольську бухту більшу частину кораблів (+фото)

На головній базі Чорноморського флоту Росії в Севастополі нині перебуває більшість бойових кораблів, у море виведено шість кораблів із ракетами на борту. Про це повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, біля Куриної пристані між бухтами Інженерна та Докова пришвартовано сім кораблів. Перший і п’ятий кораблі в ряду (ліворуч – ред.) – це сторожові кораблі проєкту 1135 «Буревестник». У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – «Пытливый» (бортовий номер 868) та «Ладный» (бортовий номер 861). Після початку воєнного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Другим ліворуч пришвартований ракетний катер проєкту 1241 «Молния-1». На Чорноморському флоті чотири такі катери: у строю наразі «Р-60» (бортовий номер 955), «Набережные Челны» (953) та «Ивановец» (954), а «Шуя» (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

Третім у ряду стоїть малий ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239 «Сивуч». У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – «Бора» (бортовий номер 615) та «Самум» (бортовий номер 616). Як раніше повідомляли Крим.Реалії, один із цих кораблів пришвартований у Кілен-бухті Севастополя, в якій розташований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії. Цей корабель перебуває там і зараз.

Четвертий ліворуч – фрегат проєкту 11356Р «Буревестник». На Чорноморському флоті три такі фрегати: «Адмирал Григорович» (494), «Адмирал Эссен» (490) та «Адмирал Макаров» (499).

Шостим серед пришвартований «Славутич» – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Він був захоплений Росією у лютому-березні 2014 року під час анексії Криму. Бортовий номер «Славутича» U510 зафарбовано вже кілька років.

Сьомим біля Куриної пристані пришвартовано патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков». Таких на чорноморському флоті три: «Василий Быков» (бортовий номер 368), «Дмитрий Рогачев» (375) та «Павел Державин» (363).

Біля причалу в Сухарній бухті стоїть малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Вышний Волочек» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) та «Грайворон» (600). Забарвлення МРК у Сухарній бухті – нижня частина корми чорна – відповідає МРК «Вышний Волочек» та МРК «Орехово-Зуево». Сухарна бухта є одним із відгалужень великої Севастопольської бухти.

У Графській бухті, де розташована база ПММ Чорноморського флоту та кораблі заправляються пальним, біля причалу стоїть ще один МРК проєкту 21631 «Буян-М». Інша назва цієї бухти – Нафтова гавань.

У Південній бухті – найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти – біля Мінної стінки пришвартовано низку кораблів. Ближній із них – це великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапир». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – БДК «Саратов» знищено українською ракетою в порту Бердянська. Два інші – «Орск» (бортовий номер 148) та «Николай Фильченков» (152).

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Наступні три – це великі десантні кораблі проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Цезарь Куников» (158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) та «Азов» (151). Як повідомляли Крим.Реалії, ВДК «Азов» перебуває в ремонті на 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті, а ВДК «Ямал» днями вийшов із ремонту.

Таким чином, без урахування протичовнових кораблів, мінних тральщиків, розвідувальних кораблів і суден допоміжного флоту, в морі зараз можуть перебувати: два фрегати проєкту 11356Р «Буревестник», два МРК проєкту 21631 «Буян-М», два ракетні катери проєкту 1241 «Молния-1» та один ВДК проєкту 1171 «Тапир». Крім великого десантного корабля, вони несуть на борту ракети.

Раніше Крим.Реалії повідомляли, що п’ять із шести підводних човнів, що перебувають у строю з крилатими ракетами Чорноморського флоту Росії, наразів в Чорному морі.