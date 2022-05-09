Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ завдали удару по Одещині з ракетного комплексу «Бастіон» у Криму – ОК «Південь»

Удар був завданий ракетами типу «Онікс» із ракетного комплексу «Бастіон» (фото ілюстраційне)

Російські війська 9 травня завдали удару чотирма ракетами типу «Онікс» по Одещині з ракетного комплексу «Бастіон» в окупованому Криму, повідомила Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування «Південь».

«Ворог продовжує нищити об’єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними», – йдеться в повідомленні.

Куди влучили ракети і чи є постраждалі – не уточнюють.

В українському Міноборони раніше заявляли, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG