Війська РФ завдали удару по Одещині з ракетного комплексу «Бастіон» у Криму – ОК «Південь»

Російські війська 9 травня завдали удару чотирма ракетами типу «Онікс» по Одещині з ракетного комплексу «Бастіон» в окупованому Криму, повідомила Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування «Південь».

«Ворог продовжує нищити об’єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними», – йдеться в повідомленні.

Куди влучили ракети і чи є постраждалі – не уточнюють.

В українському Міноборони раніше заявляли, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.