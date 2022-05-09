Путін на параді в Москві заявив, що вторгнення в Україну було «запобіжним ударом»

Росія завдала «запобіжного удару», розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, і це було «єдине правильне рішення», заявив російський президент Володимир Путін на параді на Красній площі у Москві 9 травня.

У Росії сьогодні відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Цього року 9 травня відзначають на тлі так званої «спеціальної військової операції» – так влада РФ називає повномасштабне неспровоковане вторгнення в Україну.

Причиною початку «операції» Путін назвав дії США і країн НАТО, які, за його словами, відмовили Росії у гарантіях безпеки і готували Україну до наступу на російські «історичні землі», включаючи окупований Москвою Крим.

Перед днем Перемоги низка британських й американських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці писали, що Путін – у зв’язку з невдачами, яких зазнає російська армія – може оголосити Україні війну або заявити про мобілізацію. Таких заяв Путін не робив.

На трибуні на Красній площі – також інші керівники Росії – у тому числі голова уряду РФ Михайло Мішустін, заступник Путіна в Раді безпеки Дмитро Медведєв, патріарх Кирило.

Парад приймає міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Повідомляється, що повітряну частину параду скасували, пояснивши погодними умовами – літаки над Красною площею не полетять.

Сьогодні ж у багатьох містах Росії відбуваються ходи так званого «Безсмертного полку». Вони проходять в очному форматі вперше за три роки. Люди несуть плакати з портретами родичів, що воювали. Організатори дозволили приносити портрети учасників війни проти України, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

З’явилися повідомлення про затримання у низці міст Росії, де люди принесли на «Безсмертний полк» плакати антивоєнного змісту. До такої форми протесту закликав, зокрема, рух «Весна». Декілька його активістів у Петербурзі та інших містах незадовго до Дня перемоги були затримані, зокрема за кримінальними звинуваченнями.

В Україні сьогодні також відзначають День перемоги над нацизмом – але без масових заходів.

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні провів паралелі між гітлерівською Німеччиною та сучасною Росією, у новому відеозверненні заявив, що незабаром в Україні відзначатимуть два дні Перемоги, а «в когось не залишиться жодного».