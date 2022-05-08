«Зламали пам’ятник воїнам АТО, змінили назву міста». Як окупанти готують Бердянськ до 9 травня?

З 27 лютого курортне місто на Азовському морі – Бердянськ – перебуває в окупації. Військові призначають своїх керівників комунальних закладів та установ з-поміж колаборантів, а наприкінці квітня розпочали активну підготовку до травневих свят. Про те, як змінюють місто напередодні 9 травня, проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розповіли жителі Бердянська, які просять не розкривати своїх імен з міркувань безпеки.

«Напередодні 1 травня запрацювали фонтани, суботники провели, в сквері імені Пушкіна та біля вічного вогню. Але їхній порядок – то лише руйнування. Зламали пам’ятник воїнам АТО, зняли м’який знак зі стели на в’їзді до Бердянська, щоб було по руськи «Бердянск». Але наші намалювали його знов, ще й дописали, що ми українське місто», – розповідає місцева жителька.

Про підготовку до Дня перемоги в одному з відеозвітів розповів і назначений російськими військовими міський голова Александр Сауленко. За словами бердянців, на більшості сітілайтів та білбордів окупаційна влада розташувала привітання до 9 травня російською мовою. Окрім рекламних об’єктів, окупанти створили тематичний мурал.

«Біля спорткомплексу намалювали оту «славнозвісну» бабусю з червоним прапором. Навіть виклали відео, де про це розповідає якийсь іноземний журналіст. Вони іноді завозять якихось (журналістів – ред.), і у нас на час їхніх «незалежних» зйомок зв’язок зникає», – зазначив бердянець.

Як повідомляють місцеві жителі, 7, 8, 9 та 10 травня влада окупантів оголосила вихідними днями в місті. Поки що, жодних святкових заходів не анонсували, але вони плануються. Це під час одного з брифінгів підтвердив Сауленко. Він також «запросив усіх долучитися до святкування російського Дня перемоги».

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

Подовжена комендантська година 9 травня триватиме в Запоріжжі, а також на Одещині. А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.

Водночас мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 8 і 9 травня у столиці не будуть змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження.