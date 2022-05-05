У Запоріжжі протягом дня 9 травня триватиме комендантська година

Міська влада Запоріжжя анонсувала довгу комендантську годину на 9 травня, на День перемоги над нацизмом. Про це повідомив 5 травня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«У Запоріжжі знову буде довга комендантська година. За рішенням військових вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня. Дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони», – попередив він.

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Куртєв закликав містян не залишати протягом цього часу домівки, окрім як для переходи в укриття під час тривоги. Домашніх тварин варто вигулювати поряд із будинком якомога швидше, маючи при собі документи.

Через комендантську годину в понеділок 9 травня пункти видачі гуманітарної допомоги в місті не працюватимуть.

Напередодні речник Міністерства оборони України попередив, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.